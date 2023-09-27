Захарова: РФ будет добиваться от США выполнения обязательств как председателя в АТЭС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что решение Вашингтона об отказе приглашать Москву полностью вписывается в общее поведение США по злоупотреблению международными обязательствами

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия будет добиваться от США полного выполнения обязательств в рамках председательства Вашингтона на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, в Москве видели решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско. "Мы продолжим добиваться полноценного выполнения США своих обязательств в рамках атэсовской вахты, - указала она. - Будем плотно работать с другими партнерами, которые разделяют нашу позицию, будем стимулировать коллег активно заявлять протест против ущербной линии США".

Как отметила Захарова, решение Вашингтона об отказе приглашать Москву полностью вписывается в общее поведение США по злоупотреблению международными обязательствами.

"Мы убеждены в принципиальной важности сохранения АТЭС в качестве конструктивной площадки для инклюзивного диалога, который не может быть узурпирован кем-то одним в узкокорыстных целях", - добавила она.