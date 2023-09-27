Захарова заявила, что Украина будет использовать ATACMS в террористических целях

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Киев будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать - <...> этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма", - сказала дипломат на брифинге, комментируя возможность передачи ракет ATACMS Украине.