27 сентября, 09:07,
обновлено 27 сентября, 09:27
Военная операция на Украине

Захарова заявила, что Украина будет использовать ATACMS в террористических целях

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Киев будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"В отношении поставок киевскому режиму ракет дальнего радиуса действия следует понимать - <...> этот тип вооружения будет использован преступным режимом Киева главным образом в террористических целях для ударов по социальным объектам и жилым кварталам городов Донбасса и Крыма", - сказала дипломат на брифинге, комментируя возможность передачи ракет ATACMS Украине. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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