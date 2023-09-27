МИД РФ заявил, что антироссийский курс Кишинева влечет последствия для ситуации в Молдавии

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова указала, что Россия здесь абсолютно ни при чем

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Антироссийская линия Кишинева влечет последствия для внутренней ситуации в Молдавии, и Россия здесь абсолютно ни при чем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что молдавские власти продолжают нагнетать антироссийскую риторику, обвиняют РФ в попытках якобы гибридного вмешательства во внутренние дела республики.

"25 сентября президент [Молдавии Майя] Санду фактически заявила о несовместимости европейских ценностей с сотрудничеством с Россией. Это же надо было до такого додуматься. По сути, ничего нового сказано не было, но форма, конечно, впечатляет. Молдавское руководство встроилось в антироссийскую кампанию Запада, живет в порочной парадигме "или-или", собственно, с чего все и началось на Украине уже в активной фазе, - сказала она. - Мы считаем такой подход в корне ошибочным и крайне опасным. Он не отвечает не просто интересам молдавского народа, который традиционно дружественно относится к нашей стране, но он влечет последствия для внутренней ситуации в Молдавии, и здесь Россия абсолютно ни при чем".

Захарова отметила, что подобная формулировка молдавских властей - это шантаж граждан Молдавии. "Это взятие граждан Молдавии в заложники политических нездоровых амбиций госпожи Санду, которые зиждутся на западных грантах, политической, информационной поддержке", - добавила она.

"Что касается голословных обвинений о попытках вмешательства во внутренние дела Молдавии, мы их слышим постоянно. Официальный Кишинев уже объявил, что на предстоящих выборах Россия "попытается подорвать способность граждан осуществить демократический выбор через пропаганду, грязные деньги, криминальные группировки и так далее", - указала дипломат. - О пропаганде, грязных деньгах и криминальных группировках, я думаю, госпожа Санду знает как никто другой, просто с Россией это не связано".