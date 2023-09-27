Захарова: США начали отработку переброски в Европу запрещенных РСМД ракетных систем

Официальный представитель МИД заявила, что в контексте объявленного Россией одностороннего моратория на размещение РСМД наземного базирования РФ "самым внимательным образом отслеживает любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание указанных вооружений"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приступили к отработке действий по переброске в Европу ракетных систем, ранее запрещенных сознательно разрушенным Вашингтоном Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На этот раз ВМС (Военно-морские силы - прим. ТАСС) США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. Они проводятся на территории Европы с подключением союзников США по НАТО, и таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД", - сказала дипломат на брифинге относительно развертывания в Дании наземной пусковой установки производства США, которая может использоваться для ракет, ранее запрещенных по Договору о РСМД.

Захарова подчеркнула, что в контексте объявленного Россией одностороннего моратория на размещение РСМД наземного базирования РФ "самым внимательным образом отслеживает любые шаги США по реализации дестабилизирующих планов, которые предполагают развертывание указанных вооружений". "Хотелось бы напомнить, что жизнеспособность российского моратория напрямую связана с появлением в соответствующих регионах американских ракет упомянутого комплекса, - подчеркнула дипломат. - Очень хотелось бы, чтобы на эту информацию обратили внимание американские средства массовой информации, для которых бы потом не стало сюрпризом что-нибудь".

Таким образом Захарова прокомментировала информацию о том, что в рамках прошедших на Борнхольме в Балтийском море совместных учений военно-морских сил Дании и США на остров была переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6. В Пентагоне уточнили, что развертывание соответствующего комплекса понадобилось для отработки сценария "защиты конвоев". При этом там не уточнили, идет ли речь о временном размещении или долгосрочном.