Захарова заявила, что США и ЕС подталкивают Армению выйти из ОДКБ

Как сообщила официальный представитель МИД РФ, Вашингтон и Брюссель также убеждают Ереван форсировать сотрудничество с НАТО

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и Брюссель оказывают воздействие на Ереван, чтобы армянское руководство приняло решение о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС [программу военно-технического сотрудничества] и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян", - сказала дипломат.

По ее словам, в Москве видят, "с какой деструктивной фанатичностью американцы обрабатывают Ереван". "В республику нагрянули глава Агентства США по международному развитию, известная своей русофобией [Саманта] Пауэр, - продолжила Захарова. - [Была в Армении] замгоссекретаря [Юри] Ким, которая просто признала недавно в ходе слушаний, что они занимаются переориентацией стран от союзничества или взаимодействия, или сотрудничества с Россией".