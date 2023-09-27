Захарова заявила, что посольство США занимается "информационной обработкой" Армении

По словам официального представителя МИД, эту деятельность видит и Россия, и весь мир

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. 2 тыс. сотрудников посольства США занимаются "обработкой" информационного пространства в Армении. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас кинуты колоссальные ресурсы на обработку медиапространства внутри Армении. 2 тыс. человек - это сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки, которые занимаются ровно этим. Информационной обработкой информационного пространства в Армении", - сказала она.

По словам Захаровой, эту деятельность видит и Россия, и весь мир.