27 сентября, 09:57

Захарова заявила, что посольство США занимается "информационной обработкой" Армении

По словам официального представителя МИД, эту деятельность видит и Россия, и весь мир

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. 2 тыс. сотрудников посольства США занимаются "обработкой" информационного пространства в Армении. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас кинуты колоссальные ресурсы на обработку медиапространства внутри Армении. 2 тыс. человек - это сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки, которые занимаются ровно этим. Информационной обработкой информационного пространства в Армении", - сказала она.

По словам Захаровой, эту деятельность видит и Россия, и весь мир. 

Теги:
АрменияСШАЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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