Сурков считает, что победа России станет новым шагом к интеграции Великого Севера

По прогнозам бывшего помощника президента, итогом этого долгого трансформационного процесса станет создание триумвирата РФ, США и Европы, где России отведена лидирующая роль

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Победа России изменит и ее саму, и коллективный Запад. Итогом этого долгого трансформационного процесса станет создание триумвирата РФ, США и Европы, где России отведена лидирующая роль. Такое мнение в своей статье "Рождение Севера" высказал бывший помощник российского президента Владислав Сурков.

"Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата", - написал он, подчеркнув, что Россия, США и Европа в будущем образуют общее социокультурное пространство - "триединый северный геополитический кластер".

Сурков отметил, что "на наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций". "Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере. Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. На это уже ушли века и уйдет еще немало десятилетий", - спрогнозировал он. При этом, по оценке Суркова, шанс на создание большого северного союза был упущен в начале нулевых, когда президент РФ Владимир Путин предложил американцам подумать о вступлении России в НАТО.

"Предложение было отклонено. Скорее всего, из-за страха, что внутри нового контура безопасности Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на "младших" членов альянса", - констатировал автор статьи. Он подчеркнул, что дважды такие предложения не делаются, а США сейчас продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями, ЕС же пока не самостоятелен.

По прогнозам Суркова, Великий Север "будет полон противоречий и при этом одержим объединяющей идеей коллективного лидерства". Тем не менее, он убежден, что "общее будущее предопределено общими корнями".