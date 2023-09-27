27 сентября, 10:36,
обновлено 27 сентября, 10:55

Песков заявил, что аплодисменты Зеленского фашисту подтверждают нацистскую идеологию Киева

Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Россия хотела бы услышать международную реакцию на аплодисменты канадского парламента нацисту дивизии СС, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского фашисту из дивизии СС в канадском парламенте вновь подтверждают нацистскую идеологию киевского режима, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима это не новость, это то, о чем мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашисту, лишний раз это подтверждает", - сказал представитель Кремля журналистам.

"Конечно, можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числе и деда Зеленского", - заметил Песков.

Москва считает, что Оттава должна предать правосудию, или выдать желающим это сделать, нациста дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку, добавил пресс-секретарь президента.

Он сообщил, что Кремль уже слышал заявления польских представителей, которые собираются инициировать вопрос преследования Хунки по закону. "То, что здесь никакого срока давности не может быть в таких преступлениях, - это очевидно", - подчеркнул Песков.

"Мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию или выдать тем, кто собирается предать правосудию, этого преступника. Здесь вряд ли даже есть какое-то место для судебного разбирательства", - сказал Песков.

Москва хотела бы услышать международную реакцию на аплодисменты канадского парламента Ярославу Хунке, добавил пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос о необходимости отставки спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роты, представитель Кремля отметил: "Понятно, что он взял на себя ответственность, но что делать с парламентом, который стоя рукоплескал фашисту?". "[Нужна] международная реакция, которую, конечно, мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счет", - указал Песков. 

Теги:
УкраинаКанадаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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