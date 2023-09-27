Песков не располагает информацией насчет задержания Варданяна

Источник ранее сообщил о задержании экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией о том, что бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян якобы был задержан на границе Азербайджана при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

"Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос в беседе с журналистами.