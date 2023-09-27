27 сентября, 10:36,
обновлено 27 сентября, 10:47
Военная операция на Украине

Песков прокомментировал слова Хиллари Клинтон о "вине" Путина в расширении НАТО

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что экс-госсекретарь США известна попытками "поставить все с ног на голову и подменить понятия", и напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о решительном отказе Запада обсуждать гарантии безопасности для РФ, комментируя заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о "вине" Владимира Путина в расширении НАТО.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Госпожа Клинтон известна у нас своими попытками поставить все с ног на голову и подменить понятия", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом настойчивое предложение Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некого документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжается", - указал Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКлинтон, ХиллариВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация