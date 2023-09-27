В ФСВТС призвали Болгарию пересмотреть решение о передаче Украине ракет для ЗРК С-300

Это решение нарушает международное право, отметили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российская сторона на фоне сообщений о передаче Киеву ракет для зенитных ракетных комплексов С-300 призывает Болгарию пересмотреть решение для недопущения нарушения международного права в области военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Там отметили, что в соответствии со статьей 4 Соглашения между правительством РФ и правительством Республики Болгария о военно-техническом сотрудничестве от 5 сентября 2002 года передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России.

"Таким образом, речь идет об очередной попытке грубого нарушения болгарским руководством своих международных обязательств в области контроля за вооружением, несмотря на неоднократные разъяснения российской стороны. Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества", - заявили в службе.

В ФСВТС подчеркивают, что СССР, а затем и Россия выстраивали военно-техническое сотрудничество с Болгарией на принципах взаимного уважения и доверия.

Ранее СМИ сообщали об одобрении Народным собранием Болгарии передачи киевскому режиму ракет для ЗРК С-300, напомнили в службе.