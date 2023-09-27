Патрушев передал президенту Египта привет от Путина

По словам секретаря Совета безопасности, российский лидер рассчитывает на продолжение совместной работы по тем направлениям, которые были обозначены в ходе встречи на полях второго саммита Россия - Африка

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси передал ему привет и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.

"Пользуясь случаем, передаю вам привет и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича Путина. Он рассчитывает на продолжение совместной работы по тем направлениям, которые были обозначены в ходе вашей встречи на полях второго саммита Россия - Африка 26 июля", - поприветствовал Патрушев своего визави. Его слова приводит "Российская газета".

Встреча состоялась во время визита секретаря российского Совбеза в Каир.