27 сентября, 11:37

Патрушев передал президенту Египта привет от Путина

По словам секретаря Совета безопасности, российский лидер рассчитывает на продолжение совместной работы по тем направлениям, которые были обозначены в ходе встречи на полях второго саммита Россия - Африка

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси передал ему привет и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина.

"Пользуясь случаем, передаю вам привет и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича Путина. Он рассчитывает на продолжение совместной работы по тем направлениям, которые были обозначены в ходе вашей встречи на полях второго саммита Россия - Африка 26 июля", - поприветствовал Патрушев своего визави. Его слова приводит "Российская газета".

Встреча состоялась во время визита секретаря российского Совбеза в Каир. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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