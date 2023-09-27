Патрушев заявил, что РФ видит свое сотрудничество с Африкой одной из основ многополярности

По словам секретаря Совета безопасности, Москва "также возлагает большие надежды на БРИКС, который трансформируется в глобальную структуру"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия считает свое сотрудничество с Африкой одной из основ будущего многополярного мира и планирует развивать эти связи, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Убеждены, что в наших общих интересах развивать формат Россия - Африка в качестве одной из основ нового многополярного мира, справедливой системы международных отношений", - сказал Патрушев. Его слова приводит "Российская газета".

Секретарь СБ отметил, что Москва "также возлагает большие надежды на БРИКС, который трансформируется в глобальную структуру". Он упомянул о присоединении Египта к этому объединению (официально Каир войдет в БРИКС с 1 января 2024 года).

"Подтверждаем готовность оказать Египту необходимое содействие по полноценной интеграции в БРИКС. Исходим из того, что египетская сторона будет на должном уровне представлена на всех мероприятиях в России, включая встречу высоких представителей государств объединения, курирующих вопросы безопасности", - добавил Патрушев.