27 сентября, 12:07,
обновлено 27 сентября, 12:20

Путин 28 сентября проведет встречу с избранными главами 26 регионов

В этот же день президент посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными в этом году главами регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

"Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В этот же день президент посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, добавили в Кремле.

По итогам прошедшего единого дня голосования были определены руководители 26 российских регионов, в том числе 4 новых. Везде с большим отрывом победили действующие главы или временно исполняющие обязанности.

В 21 субъекте РФ состоялись прямые выборы. В ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли выборы местных парламентов, которые позднее утвердили руководителей в своих регионах - их определили из кандидатур, представленных президентом. По схожей процедуре был избран губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, однако выборы в окружное заксобрание в этом году там не проводились, в голосовании участвовали действующие депутаты. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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