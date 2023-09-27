Захарова назвала Макрона "фантазером, углядевшим в РФ угрозу для Армении"

По словам официального представителя МИД РФ, в формулировках французского президента отсутствует ясность

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон дал волю "богатой фантазии", назвав Россию "сообщницей" Азербайджана, которая поддерживает действия, угрожающие целостности Армении. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что могу сказать: фантазер, - констатировала она. - Такое завернуть можно было только с очень богатой фантазией".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на отсутствие ясности в формулировках французского президента: "Вообще непонятно, о чем идет речь. Возможно, про территориальную целостность [Армении] Макрон знает то, чего не знает больше никто, кроме него или тех, кто ему это писал. Хотелось бы, чтобы он поделился своим взглядом, и понять, что он имеет в виду".

По словам Захаровой, налицо "очередная лицемерная попытка" возложить ответственность на Россию, "используя какую-то странную лексику про угрозу территориальной целостности и не определяя, что конкретно имеется в виду". "Подобные заявления раскрывают механику происходящего, - отметила дипломат. - Теперь мы видим, кто воодушевлял официальный Ереван предпринимать определенные шаги, перекладывая ответственность за них на РФ или на кого бы то ни было другого".

"Мы эти приемы французских властей хорошо знаем, - продолжила она. - Прекрасный пример - это Африканский континент. Сколько африканских стран говорило о том, что Париж ведет себя там так же: сначала обещает, потом не выполняет, сначала заявляет об уже в прямом смысле наполеоновских планах, а в критический момент от них отказывается или даже страны эти покидает, буквально подставляя партнеров и делая ситуацию в указанных регионах взрывоопасной".

Французские представители не чураются прибегать к подстрекательству, провокативной лексике и провокационным действиям, резюмировала Захарова. "Очевидна также их ангажированность в процессе армяно-азербайджанской нормализации, когда они выступали не с позиции посредника, имеющего своей целью возвращение мира в регион, а преследовали исключительно собственные политические интересы", - подчеркнула она. Спикер МИД РФ предложила также унифицировать высказывание Макрона по форме, но с верным содержанием: "Франция - сообщница киевского режима, что может угрожать территориальной целостности Украины. Блестящая конструкция, очень рекомендую Елисейскому дворцу ее активно использовать".