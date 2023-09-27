Путин назначил судей в новых регионах

Из указа следует, что глава государства в том числе сделал несколько назначений в районных судах, гарнизонных военных судах всех новых субъектов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил несколько судей в новых регионах РФ. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю назначить на шестилетний срок полномочий <…> заместителем председателя Верховного суда Донецкой Народной Республики Васляева Вадима Семеновича, заместителями председателя Верховного суда Луганской Народной Республики Островскую Елену Петровну, Туренко Сергея Ивановича, <…> заместителем председателя Запорожского областного суда Шелудякова Дмитрия Владимировича", - сказано в документе.

Из указа следует, что Путин сделал несколько назначений в районных судах, гарнизонных военных судах всех новых субъектов. Новые кадры также появились в Верховных судах ЛНР и ДНР, Запорожском и Херсонском областных судах. Сообщается, что на шесть лет президент РФ назначил судей в Арбитражных судах всех новых субъектов РФ.