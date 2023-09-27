Сенатором от Псковской области назначили Алексея Наумца

По данным пресс-службы, губернатор региона Михаил Ведерников обсудил с ним основные направления предстоящей работы

ПСКОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Заместителя командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ, бывшего командира 76-й десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Алексея Наумца делегировали в Совет Федерации от исполнительной власти Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Михаил Ведерников назначил сенатором от Псковской области Алексея Наумца. С 28 сентября представлять интересы Псковского региона в Совете Федерации Федерального собрания РФ будет Алексей Наумец. Соответствующий указ подписал официально вступивший в должность губернатора Псковской области Михаил Ведерников", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, глава региона обсудил с сенатором основные направления предстоящей работы. Ведерников отметил "колоссальный профессиональный и личный опыт Алексея Наумца". "Одна из главных задач - защита наших военнослужащих и членов их семей. Партнер в Совете Федерации у вас надежный, серьезный - Андрей Анатольевич Турчак. Он оказывает огромную помощь региону. Уверен, и вам будет в работе помогать", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Генерал-майор Алексей Наумец в Вооруженных силах РФ с 1986 года. В течение многих лет его служба была тесно связана с Псковской областью. С 2005 по 2007 год он был начальником штаба - заместителем командира 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. С 2013 по 2018 год возглавлял Псковское соединение ВДВ. До назначения в Совет Федерации Наумец занимал должность врио начальника штаба - первого заместителя командующего ВДВ РФ.

До настоящего времени исполнительную власть Псковской области в Совете Федерации представляла Елена Бибикова.