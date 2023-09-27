Слуцкий назвал "кризисом жанра русофобии" идею депутатов Эстонии переименовать Калининград

Глава комитета Госдумы по международным делам предположил, что парламентарии Эстонии таким образом решили проявить "прибалтосолидарность вслед за Латвией и Литвой, а также Польшей, которым не дают покоя русские названия на карте мира"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Идею депутатов Эстонии переименовать Калининград в Кенигсберг можно объяснить только "кризисом жанра русофобии". Такое мнение высказал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Кризис жанра русофобии случился у эстонских депутатов. Какими еще логическими мотивами можно объяснить инициативу о переименовании Калининграда в Кенигсберг?" - отметил Слуцкий.

Кроме того, добавил он, власти Эстонии "хотят, чтобы российский Кингисепп стал Ямбургом или Ямом". "Просто неудержимый полет больной фантазии! А точнее - острый приступ вмешательства во внутренние дела нашей страны", - подчеркнул Слуцкий.

Он предположил, что парламентарии Эстонии таким образом решили проявить "прибалтосолидарность вслед за Латвией и Литвой, а также Польшей, которым не дают покоя русские названия на карте мира". "Уймитесь, господа! Займитесь своими делами и получше изучите собственную историю. Если так сильно желание что-то переименовать - возможностей для этого у вас масса и на своей территории", - добавил Слуцкий.

Ранее портал эстонского гостелерадио ERR сообщил, что власти Эстонии намерены отказаться от российского названия Калининграда и вместо этого именовать город Кенигсбергом. Указывалось, что комиссия парламента по иностранным делам направила соответствующее предложение эстонской научной организации "Общество родного языка", занимающейся исследованием эстонского языка. Инициатива поступила в языковую комиссию общества, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям. Ожидается, что обсуждение вопроса состоится в октябре.