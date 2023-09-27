Путин вступился за Мурманскую область, заработавшую 9 млрд рублей

Президент отметил, что правительство региона "работает хорошо"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что правительство Мурманской области хорошо работает, если у них есть дополнительные доходы в 9 млрд рублей.

Во время совещания главы государства с членами правительства вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что из-за подорожания мазута в регионе выпадающие доходы составят 11 млрд рублей. В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что дополнительные доходы Мурманской области в этом году составят 9 млрд рублей. По словам главы ведомства, оно готово выделить дополнительные средства региону, но предложил "закупать определенный объем мазута для государственных нужд" у тех компаний, которые получат преференции после "маневров в нефтеобработке", чтобы это было ненакладно для федеральных и региональных бюджетов.

"Что касается того, что Мурманская область заработала, у них допдоходы есть 9 млрд - молодцы, дай им бог здоровья, значит, команда работает хорошо", - указал глава государства.

Также он обратил внимание, что область потеряет на мазуте не 9 млрд, а 11 млрд по предварительным подсчетам. "А во-вторых, ну что же, они работали-работали, а мы - чик, сразу, - и забрали у них не все 9 [млрд рублей], а еще плюс 2 [млрд рублей]. Не по-честному", - отметил президент.

По его словам, так можно "демотивировать людей к хорошей работе". "Поэтому нужно посмотреть, как им помочь. Они-то здесь совсем не при чем, федеральный бюджет получает доходы от повышения цен на нефть, а они - нет, - подчеркнул глава государства. - Пожалуйста, посмотрите с коллегами из регионов".