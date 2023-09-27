Небензя заявил, что действия США сводят на нет прямые переговоры палестинцев и израильтян

Постпред РФ при ООН отметил, что Вашингтон продолжает продвигать арабо-израильскую нормализацию в обход логики арабской мирной инициативы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. США продолжают продвигать арабо-израильскую нормализацию в обход логики арабской мирной инициативы, это сводит на нет перспективы реанимирования прямых переговоров между палестинцами и израильтянами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Продолжающаяся деградация обстановки в зоне палестино-израильского конфликта при сохранении вакуума на переговорном треке и отсутствии каких-либо перспектив мирного процесса ближневосточного урегулирования не может не вызывать у нас озабоченность, - сказал Небензя. - В условиях фактического демонтажа общепризнанной международно-правовой основы урегулирования США продолжают продвигать арабо-израильскую нормализацию в обход логики арабской мирной инициативы, выдвинутой Саудовской Аравией в 2002 году и предполагающей постепенное решение палестинского вопроса, а лишь затем восстановление отношений с Израилем".

"Данные действия Вашингтона сводят на нет перспективы реанимирования прямых переговоров между палестинцами и израильтянами по всем вопросам окончательного статуса с опорой на общепризнанную базу ближневосточного урегулирования с центральным элементом - формулой двух государств, в поддержку которой мы последовательно выступаем", - отметил постпред РФ.