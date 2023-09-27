Дума 28 сентября по инициативе Володина заслушает руководство Минпросвещения

Заседание, в частности, затронет тему обеспечения школ учебниками

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума по инициативе председателя палаты Вячеслава Володина 28 сентября заслушает руководство Министерства просвещения РФ по ситуации с обеспечением школ учебниками. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"Совет Думы по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина принял решение пригласить на закрытую часть пленарного заседания 28 сентября руководство министерства просвещения с докладом о ситуации с обеспечением школ учебниками в регионах", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о нехватке учебников в школах в нескольких российских регионах и призвала Министерство просвещения России проанализировать, почему возникла такая ситуация.

В Минпросвещения в ответ на заявление сенатора сообщили, что комплектование школьных библиотек находится на постоянном контроле у ведомства. Кроме того, в министерстве заверили, что в РФ уже выстроены все логичестические процессы для обеспечения школ в регионах необходимыми учебниками.