Посол РФ в США заявил, что России нечего скрывать в ситуации с украинскими детьми

Анатолий Антонов отметил готовность к диалогу по этой теме

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Россия готова предоставить имена всех украинских детей, оказавшихся на территории РФ в результате конфликта на Украине, и вернуть их в семьи по запросам родителей или опекунов. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek. Русский текст статьи предоставлен посольством РФ в США.

"Готовы предоставить имена всех несовершеннолетних, оказавшихся ради их же безопасности на российской территории. Соответствующие списки ведутся. Все ребята, в отношении которых мы получим запросы от законных представителей - родителей или опекунов - будут возвращены в семьи. Мы никого не похищали. Наоборот, мы спасаем этих детей", - указал он.

Антонов отметил, что западные журналисты во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН 23 сентября "буквально набросились на министра" и "особенно педалировали тему якобы насильно вывезенных в нашу страну украинских несовершеннолетних".

"Нам нечего скрывать на этот счет, - указал посол. - Мы открыты и готовы к диалогу по данной животрепещущей тематике. Специальный представитель генсека ООН по детям и вооруженным конфликтам Вирджиния Гамба посетила Россию в мае, провела несколько дней в подробнейших дискуссиях, встречах, проясняя интересовавшие ее вопросы. Все ответы были даны, в том числе в ходе беседы с уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой".