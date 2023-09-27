Посол РФ отметил отсутствие страха у журналистов NYT заявить, что Украина лжет

Анатолий Антонов прокомментировал расследование газеты об истинных виновниках ракетного удара по рынку в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Журналисты газеты The New York Times не побоялись открыто заявить, что президент Украины Владимир Зеленский - лгун, опубликовав расследование об истинных виновниках ракетного удара по рынку в Константиновке на подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek. Русский текст статьи предоставлен посольством РФ в США.

"Вопросы к беспристрастности сегодняшней американской журналистики, конечно, есть. Имеются они и в популярной газете The New York Times. На этом фоне материал группы исследователей из данного издания относительно трагедии в Константиновке выглядит просто геройством. По сути журналисты не побоялись открыто заявить: Зеленский лгун. Киев сел в лужу, выставив в качестве виновных ВС РФ, при том что ракетный обстрел населенного пункта был произведен ВСУ", - указал Антонов.

Антонов отметил, что с учетом текущей ситуации на Украине значение публикаций незашоренных обозревателей переоценить невозможно. "Может быть, проявленный нью-йоркской газетой пример самоотверженности будет подхвачен? - продолжил он. - Вдохновит на проведение расследований украинских инсценировок в Буче, а также терактов на Северных потоках, приоткроет созданную Западом завесу в отношении якобы инспирированных Россией отравлений Скрипалей и Навального".

Посол выразил уверенность, что американская общественность готова и даже нуждается в непредвзятом анализе фактов. "Нам есть что сказать и, поверьте, имеются профессионалы, которые знают и любят свою работу. Дефицит подобного рода статей в местном информационном поле очевиден. Готовы помочь изменить ситуацию к лучшему", - подчеркнул Антонов.

В начале сентября в результате попадания ракеты по оживленному городскому рынку в Константиновке 16 человек погибли и 32 пострадали. Власти Украины обвинили в этом Россию, однако несколько западных экспертов обратили внимание, что на опубликованных Киевом видео заметно, что ракета летит с подконтрольной украинским войскам территории. The New York Times опубликовала подробное расследование всех обстоятельств произошедшего. Журналисты пришли к выводу, что рынок в Константиновке поразила украинская ракета, выпущенная из зенитного ракетного комплекса "Бук".