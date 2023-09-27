В России потребовали от ООН и ОБСЕ дать адекватные оценки чествованию нациста в Канаде

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что российская сторона решительно осуждает произошедшее

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. РФ решительно осуждает чествование в парламенте Канады 98-летнего нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), и требует от ООН и ОБСЕ вынести адекватные оценки попыткам реабилитации фашизма. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Решительно осуждаем произошедшее и требуем от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утверждённого на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности", - отметил дипломат на очередном пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке спикера Палаты общин парламента Энтони Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота заявил об уходе со своего поста.