27 сентября, 18:59
Военная операция на Украине

Захарова после извинений Трюдо посоветовала Оттаве перестать снабжать деньгами Киев

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Украина возвела нацистов до ранга героев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свете извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте страны нациста посоветовала перестать оказывать финансовую поддержку Киеву, возвысившему подобных личностей до ранга героев.

Читайте также
Аплодисменты националисту в парламенте Канады. Что известно о скандале

В Telegram-канале дипломат обратила внимание на извинения Трюдо, который назвал соответствующий инцидент "чудовищным надругательством" над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма. Она рекомендовала Оттаве задуматься в свете этой ситуации и над финансовой поддержкой Киева. "Но [Канада] деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет? Кстати, израильский посол [Михаил] Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов киевским режимом "поиском новой идентичности", так и не извинился. Как и его правительство", - отметила Захарова. 

Теги:
УкраинаКанадаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрюдо, ДжастинВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация