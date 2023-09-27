Постпредство РФ при ООН осудило Запад за дискриминацию Сирии

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский отметил, что "западные доноры озабочены исключительно спонсированием поставок оружия" Киеву

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Западные доноры подвергают Сирию и другие нуждающиеся страны жесточайшей дискриминации и озабочены исключительно спонсированием поставок оружия на Украину. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Считаем показательной критическую ситуацию, сложившуюся в связи с тем, что гуманитарный план ООН для Сирии на текущий год профинансирован менее чем на 30%, - сказал Полянский. - Очевидно, что Сирия наравне с целым рядом других нуждающихся государств подвержена жесточайшей дискриминации со стороны западных доноров, озабоченных исключительно спонсированием поставок оружия на Украину".

"Важно не забывать об этой реальности, когда мы сегодня будем слышать лицемерные заявления ряда наших западных коллег о том, как они заботятся о простых сирийцах, которым они на самом деле не только не помогают, но и пытаются удушить незаконными односторонними санкциями", - отметил дипломат.