Посол России в Оттаве заявил, что Москва может запросить экстрадицию нациста Хунки

Олег Степанов уточнил, что также возможно открытие уголовного дела

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия изучает вариант с запросом на экстрадицию украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"), которого чествовали в канадском парламенте 22 сентября. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Россия изучает историю с Хункой. Возможно открытие уголовного дела и последующее направление запроса на его экстрадицию", - говорится в распространенном посольством заявлении Степанова.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".