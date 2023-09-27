Вершинин обсудил с посланником генсека ООН разработку глобального цифрового договора

Замглавы МИД РФ и Амандип Сингх Гилл рассмотрели востребованность коллективных усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, нацеленных на повышение роли обмена технологиями

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с посланником генсекретаря ООН по вопросам технологий Амандипом Сингх Гиллом разработку глобального цифрового договора.

"С российской стороны подчеркнута важность обеспечения межправительственных переговоров по разработке глобального цифрового договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На министерстве добавили, что стороны обсудили перспективы укрепления многостороннего диалога на цифровом треке. "Обсуждена востребованность коллективных усилий под эгидой ООН, нацеленных на повышение роли обмена технологиями, включая искусственный интеллект, в достижении целей устойчивого развития и борьбе с цифровым неравенством", - заключили в дипведомстве. Встреча состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Глобальный цифровой договор - это инициатива, предложенная генсеком ООН Антониу Гутерришем. Цель этого договора - гарантировать, что цифровые технологии используются ответственно и на благо всех, одновременно устраняя цифровой разрыв и способствуя созданию безопасной и инклюзивной цифровой среды. Гилл был назначен Гутерришем посланником по вопросам технологий 10 июня 2022 года и приступил к исполнению своих новых обязанностей в середине июля 2022 года.