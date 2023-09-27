Канада пока не ответила на ноту посольства РФ относительно появления нациста в парламенте

Российская дипмиссия направила официальное дипломатическое обращение в МИД Канады

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Канады пока не дали ответ на ноту посольства России относительно чествования в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Об этом сообщил корреспонденту ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Ответа нет", - сказал дипломат.

В понедельник российская дипмиссия направила соответствующую ноту в МИД Канады, а также в офисы премьер-министра страны Джастина Трюдо и спикера Палаты общин Энтони Роты, который в связи со скандалом 26 сентября ушел в отставку.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".