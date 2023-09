Дума заслушает руководство Минпросвещения и обсудит наказание за пропаганду экстремизма

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект, предлагающий отменить двойное взимание налога на добавленную стоимость при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует заслушать руководство Министерства просвещения РФ по ситуации с обеспечением школ учебниками и обсудить проект о сроке до пяти лет тюрьмы за пропаганду экстремизма.

Решение пригласить на закрытую часть пленарного заседания руководство министерства просвещения с докладом о ситуации с обеспечением школ учебниками в регионах было принято Советом Госдумы по инициативе председателя палаты Вячеслава Володина.

Депутаты также намерены обсудить в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за пропаганду и оправдание экстремизма.

Инициативу внесла на рассмотрение палаты группа депутатов от фракции "Единая Россия" в июле, среди авторов - вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Петр Толстой, а также главы думских комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов. Документ дополняет ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) ответственностью за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. Наказание за подобные преступления будет аналогично действующим сегодня санкциям за призывы к экстремизму - от штрафа в размере до 300 тыс. рублей и до четырех лет лишения свободы. При этом в случае, если преступление было совершено с использованием интернета, срок лишения свободы может достигать пяти лет.

В примечании к статье предлагается указать, что к публичному оправданию экстремизма относится публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. При этом пропагандой экстремизма предлагается считать деятельность по распространению материалов и информации, "направленных на формирование у лица идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности".

Реализация автомобилей

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий отменить двойное взимание налога на добавленную стоимость (НДС) при перепродаже между дилерскими центрами автомобилей и мотоциклов с пробегом.

Документ инициировала группа сенаторов. Сейчас при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками по НДС) для перепродажи, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как разница между продажной ценой с учетом НДС и покупной ценой.

Законопроектом предлагается распространить такой порядок на всех участников многостадийного процесса перепродажи автомобилей. Сейчас несовершенство налогового законодательства создает дополнительные препятствия в сегменте СВВС-сделок (client to business to business to client) для подержанных автомобилей, считают сенаторы.