В Думу внесут проект о лишении свободы до 20 лет за порчу ж/д путей в период СВО

В 2023 году участились случаи повреждения или приведения в негодное для эксплуатации состояние железнодорожных путей и другого транспортного оборудования, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о лишении свободы до 20 лет за порчу транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожный путей, по заданию иностранного государства в период введения боевых действий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 267 Уголовного кодекса РФ. Как пояснил ТАСС Миронов, в 2023 году участились случаи повреждения или приведения в негодное для эксплуатации состояние железнодорожных путей и другого транспортного оборудования. Диверсанты совершали поджоги и подрывы, которые создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан. Их преступления совершались для подрыва экономической безопасности и обороноспособности нашей страны. "Чаще всего преступления квалифицируются по части первой статьи 267 УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения") с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до одного года. Иногда применяется статья 281 УК РФ ("Диверсия") с лишением свободы на срок от 10 до 20 лет, но таких примеров немного, и, по моему мнению, это неправильно", - сказал политик.

Законопроектом предлагается дополнить статью 267 УК РФ положением, согласно которому лица, совершившие преступления "по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего России в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или в период ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет".