В постпредстве РФ при ООН призвали Канаду поддержать резолюцию против героизации нацизма

Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский считает, что такое "извинение" будет настоящим

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Канаде стоит проголосовать в ноябре за проект российской резолюции против героизации нацизма в Генеральной Ассамблее ООН, если Оттава по-настоящему хочет извиниться за чествование в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо публично принес извинения в связи с произошедшим. "Настоящим извинением стало бы, если Канада поддержала в Генеральной Ассамблее ООН нашу ежегодную резолюцию с осуждением героизации нацистских коллаборационистов", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Полянский напомнил, что в прошлом году проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" был принят большинством голосов, однако против него тогда проголосовали Канада, США, страны ЕС, Великобритания, Грузия, Молдавия, Япония и Украина. "Посмотрим в ноябре, хочет ли по-настоящему правительство Трюдо внести какие-то коррективы", - добавил российский дипломат.