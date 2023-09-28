Россия привлекла внимание в СПЧ ООН к нарушениям прав человека на Западе

Представитель делегации РФ, участвующей в 54-й сессии Совета по правам человека Илья Бармин напомнил и о "проблеме расизма и агрессивного национализма" в западных странах

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), привлекла внимание мировой общественности к нарушениям в странах коллективного Запада прав и свобод, и, в частности, к проявлениям расизма. В Германии, Франции, Испании и США ультраправые организации устраивают шествия с антисемитскими лозунгами, а Дания, Швеция и Нидерланды "погрязли в исламофобии", заявил, выступая на заседании, представитель делегации Илья Бармин.

Дискуссия на нынешней сессии, сказал он, "наглядно продемонстрировала лицемерную практику коллективного Запада по использованию правозащитной риторики для огульного очернения тех, кто осмеливается открыто противостоять неоколониальным замашкам". В связи с этим дипломат напомнил о "проблеме расизма и агрессивного национализма" на Западе. "В Германии, Франции, Испании и США ультраправые организации ежегодно устраивают шествия, сопровождающиеся антисемитскими лозунгами и публичной демонстрацией фашистской символики, - сказал Бармин. - В Чехии растет количество преступлений на расовой почве, включая посягательства на имущество, угрозы и нападения на цыган, евреев, мигрантов и представителей нацменьшинств". Однако "дальше всех пошла Канада, додумавшаяся на днях до чествования в своем парламенте карателя из дивизии СС "Галичина", который в свое время трусливо спрятался в этой стране от Нюрнбергского трибунала".

Бармин отметил, что Дания, Швеция и Нидерланды, где на поток поставлены акции с сожжением Корана, "погрязли в исламофобии". В свою очередь во Франции захлестнувшее страну полицейское насилие "показывает неуместность нравоучений" со стороны официального Парижа в адрес неугодных стран. Власти стран Прибалтики "продолжают изощряться в способах зажима русскоязычного населения". В Эстонии в парламент внесена "очередная инициатива с расистской подоплекой", предусматривающая лишение права голоса граждан России и Белоруссии на муниципальных выборах.

Сославшись на данные неправительственной организации "Сеть мониторинга насилия на границах", представитель делегации РФ отметил, что с 2017 года в Евросоюзе зафиксировано более 1,5 тыс. свидетельств произвольных арестов и насильственной высылки почти 25 тыс. иностранцев. Еще одной визитной карточкой коллективного Запада стала торговля людьми. В Германии за последний год на 20% выросло количество возбужденных уголовных дел за эксплуатацию детей. В США "работает конвейер по использованию детского труда, в основном сирот, детей из семей мигрантов или неполных семей", резюмировал Бармин.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.