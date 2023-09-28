27 сентября, 21:05
Военная операция на Украине

Лавров заявил о готовности России договариваться по Украине "с учетом реалий на земле"

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД отметил, что необходимо учитывать "недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов российской безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями", - сказал министр.

Лавров ранее заявлял, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. По его словам, первым шагом для таких контактов должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой.

Полный текст интервью будет опубликован в 9:00 мск. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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