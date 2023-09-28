Посол РФ в Канаде: Трюдо должен принести извинения русским за инцидент с нацистом

Олег Степанов напомнил, что в Канаде проживает более 200 тыс. человек, имеющих русские корни

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Принесенных в среду извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо в связи с чествованием в парламенте страны украинского нациста недостаточно, он должен набраться смелости и извиниться за этот позорный инцидент перед русскими. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Произнесенные премьер-министром Джастином Трюдо в сегодняшнем (27 сентября - прим. ТАСС) заявлении в Палате общин т. н. извинения - вовсе не извинения. И этих слов недостаточно, - говорится в среду в его распространенном заявлении. - Полагаю, что несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир".

"Моя страна была главной силой, победившей нацистскую Германию в Европе во Второй мировой войне. Россия/СССР заплатили за это ужасающую цену. 11 млн солдат погибли на поле боя, 16 млн мирных граждан стали жертвами этнических чисток, совершенных во время нацистской оккупации руками СС, включая небезызвестной 14-й дивизии СС "Галичина", эскадронами смерти (айнзацгруппы) и коллаборационистами-пособниками Гитлера. В совокупности это современное население провинций Онтарио, Квебек и Британская Колумбия вместе взятых", - указал дипломат.

Степанов напомнил, что в Канаде проживает более 200 тыс. человек, имеющих русские корни. "Все они добропорядочные граждане, честные избиратели и налогоплательщики. Практически каждая российская семья, включая русских канадцев, потеряла по меньшей мере одного родственника в борьбе с нацизмом", - сказал посол.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

27 сентября Трюдо принес извинения в связи со случившимся, но не упомянул в них русских.