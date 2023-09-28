Кабулов заявил о расхождении России и "Талибана" в понимании инклюзивного правительства

Специальный представитель президента РФ по Афганистану отметил, что талибы закрывают глаза на то, что представители других этнических групп в правительстве, по сути, являются членами движения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и другие участники московского формата по Афганистану расходятся с движением "Талибан" (признано террористической организацией, запрещено в РФ) в понимании того, каким должно быть инклюзивное правительство. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в комментарии газете "Известия".

"Талибы считают нынешнее правительство достаточно инклюзивным, при этом закрывая глаза на то, что представители других этнических групп в правительстве, по сути, являются членами движения, что отличается от видения инклюзивности не только нами, Россией, но и другими заинтересованными государствами, - отметил дипломат. - В этом проблема".

При этом на вопрос о том, есть ли у Москвы и других участников московского формата некие рычаги влияния на талибов в этом вопросе, Кабулов указал, что представители собираются "не для того, чтобы давить, а для того, чтобы убеждать". "А помимо соседей и региональных государств убеждать талибов, да и любые власти в Афганистане, кроме этих, будет жизнь, - пояснил он. - По мере того как она будет осложняться, им придется серьезно задуматься, поскольку, по сути, все государства призывают их начать процесс создания реального широкопредставительного руководства. Исходим из этого".

Заседание московского формата по Афганистану проведут в Казани 29 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на встрече планируют обсудить текущую обстановку в Афганистане, вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По ее словам, по итогам мероприятия ожидается принятие совместного заявления сторон. Как отметил ТАСС в преддверии заседания Кабулов, представителей США на встречу в качестве наблюдателей не приглашали. Он отметил, что формат расширенной "тройки" (РФ, США, Китай, Пакистан) фактически не функционирует, его заместила совместная работа России, Китая, Пакистана и Ирана.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Предыдущее заседание прошло в ноябре прошлого года.