Посол России в Венесуэле заявил о расширении парламентских связей двух стран

Сергей Мелик-Багдасаров также сообщил о планах подписать Соглашение о сотрудничестве между Госдумой и венесуэльской Национальной ассамблеей, в котором "будет установлена юридическая база межпарламентского взаимодействия"

КАРАКАС, 28 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Россия расширяет парламентские связи со странами Латинской Америки и всестороннее сотрудничество с Венесуэлой. Об этом заявил в среду на заседании постоянной комиссии по вопросам внешней политики, безопасности и интеграции Национальной ассамблеи Венесуэлы посол России в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.

"В ближайшее время председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес прибудет в Россию во главе представительной боливарианской делегации. Она примет участие в международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка", которая пройдет в Москве с 30 сентября по 2 октября", - сообщил посол.

Мелик-Багдасаров отметил, что "центральной темой конференции станет сотрудничество России с Латинской Америкой в справедливом мире для всех". "Предусматривается укрепить взаимодействие между российскими и латиноамериканскими законодателями по широкому кругу вопросов с упором на расширение экономических, гуманитарных связей", - отметил глава дипмиссии. Он сообщил, что на конференции планируется подписать Соглашение о сотрудничестве между Государственной думой и Национальной ассамблеей Венесуэлы, в котором "будет установлена юридическая база межпарламентского взаимодействия".

"На заседании постоянной комиссии по вопросам внешней политики, безопасности и интеграции также обсуждалось развитие двухстороннего сотрудничества и нашего стратегического партнерства с Венесуэлой, ситуация в мире, видение Россией современных международных процессов", - сообщил Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

"Мы обсудили ряд вопросов двухсторонней повестки, рост устойчивой, положительной динамики двухстороннего товарооборота, развитие двухсторонних торгово-экономических связей и сотрудничества по всем направлениям", - отметил дипломат. Он также сообщил, что "в середине октября в Москве состоится заседание Межправительственной комиссии высокого уровня", на котором будет рассмотрено дальнейшее сотрудничество двух стран "с акцентом на поиск дополнительных путей для развития экономических отношений по всем направлениям, включая логистику транспорта, возможности наших платежно-финансовых систем, а также расширение культурных и гуманитарных контактов, туризма, который приобретает важное значение в экономических, культурных и человеческих контактах между нашими странами".

Отношения России и Венесуэлы

"Международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" открывает широкие перспективы расширения сотрудничества Государственной думы и Национальной ассамблеи Венесуэлы. Мы рассчитываем на подписание соглашения между нашими парламентами, и поэтому венесуэльскую делегацию возглавляет председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам внешней политики, безопасности и интеграции Тимотео де Хесус Самбрано.

В этом году венесуэльский экспорт в Россию вырос более чем в три раза, из России в Венесуэлу вырос на 500%, отметил парламентарий. "Мы считаем, что продвижение вперед в торгово-экономическом сотрудничестве наших стран будет расширяться, включая расчеты в национальных валютах, что укрепит денежные единицы наших стран", - подчеркнул Самбрано.