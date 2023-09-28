Лавров заявил, что Россия не видит серьезных предложений Запада о переговорах по Украине

Глава МИД РФ назвал ультиматумом "формулу мира" украинского президента Владимира Зеленского

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва не видит никаких серьезных предложений со стороны Запада о переговорах по Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говоря о том, чем это все может завершиться, мы не видим никакого серьезного предложения со стороны Запада", - указал министр, комментируя перспективы запуска российско-украинских переговоров.

Он напомнил, что в Россию ранее приезжали африканские делегации, которые выступали за урегулирование мирным путем, поступали и предложения от Китая, Бразилии, некоторых других стран, включая Лигу арабских государств. "Все они были продиктованы искренним стремлением помочь договориться, причем договориться на основе, во-первых, учета коренных причин нынешней ситуации и на основе их устранения, и на основе обеспечения безопасности для всех сторон на равных условиях, - подчеркнул глава дипведомства. - То, что сейчас Запад пробрасывает возможность начать переговоры, он же параллельно при этом громогласно и безапелляционно заявляет, что единственной основой для переговоров является «формула мира» [президента Украины Владимира] Зеленского. Ее даже обсуждать нечего, это чистый ультиматум".

Лавров обратил внимание на то, что "ни один человек мало-мальски в своем уме" не может продвигать такой ультиматум в качестве безальтернативной основы для переговоров, "если только он не стремится эти переговоры сорвать и не допустить". "Вот, собственно говоря, какая ситуация", - резюмировал министр.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.