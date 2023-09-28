Антонов заявил о попытке США уйти от ответственности за разрыв торговых связей с Россией

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что американские фирмы все равно подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на российском рынке

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Вашингтон пытается снять с себя ответственность за обрушение коммерческих связей с РФ вследствие бездумного введения санкций. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат прокомментировал заявления американской стороны о том, что она якобы не чинит препятствий деятельности американских компаний в России. "Данные высказывания вызывают недоумение. В Вашингтоне хотят снять с себя ответственность за то, каким образом бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров привело к обрушению двусторонних коммерческих связей", - отметил посол.

"Из-за многочисленных ограничений в финансовой и торговой сферах экономоператоры зачастую попросту не могут провести необходимые платежи за поставки товаров. Причем даже за продовольствие и медикаменты, которые, как нам регулярно пытаются доказать в администрации, якобы не затронуты рестрикциями. Обрублены традиционные логистические маршруты доставки продукции", - констатировал глава диппредставительства РФ.

"К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков. Штампуются списки "злостных нарушителей", не идущих на поводу у подстрекателей", - подчеркнул Антонов. "Но даже в таких условиях американские фирмы подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на российском рынке. Со своей стороны остаемся открытыми к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству", - добавил он.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 27 сентября на брифинге заявил, что руководство компаний должно само принимать решение о том, необходимо ли им оставаться в России или уйти из нее. Он, в частности, утверждал, что США "не пытались указывать компаниям, которые работают над обеспечением российского народа продовольствием или фармацевтическими товарами, что они должны прекратить вести бизнес" в РФ.