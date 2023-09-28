Лавров заявил, что Запад под предлогом прекращения огня накачал бы Украину оружием

Глава МИД РФ подчеркнул, что в этом случае западные лидеры придерживаются той же логики, как и с минскими договоренностями

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Запад хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы за выигранное время накачать украинские войска новым оружием. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы их не видим, - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли предпосылки, что переговоры по Украины могут начаться этой осенью. - Запад, когда начинает запускать вот такого рода провокационные слухи, видимо, проверяет нас на готовность пойти на его условия. А условия они, собственно, особо не скрывают: взять паузу на несколько месяцев, никаких договоренностей, кроме временного прекращения огня, и за выигранное время накачать Украину новым оружием дополнительно к тому, что уже было поставлено и что планомерно уничтожается нашими вооруженными силами".

Министр подчеркнул, что в этом случае Запад придерживается той же логики, как и с минскими договоренностями. "Они же признались, что минские договоренности никто не собирался выполнять. Ни Германия, ни Франция, ни тем более Украина", - подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. По его словам, первым шагом для таких контактов должна стать отмена указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете диалога с Москвой.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.