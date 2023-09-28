Лавров заявил, что именно Запад разрушил территориальную целостность Украины

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко еще в 2022 году заявили, что минские договоренности нужны были лишь для того, "чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов" Киева против Москвы, напомнил глава МИД РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Именно западные страны разрушили территориальную целостность Украины, когда признались в том, что не собирались выполнять минские соглашения. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда в открытую соавторы [президента России] Владимира Путина по минским договоренностям признали, что они его, по сути дела, ввели в заблуждение и совсем не собирались их выполнять, именно они разрушили территориальную целостность Украины, о которой они так сейчас постоянно заботятся", - сказал министр.

Как отметил Лавров, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко в прошлом году еще заявили, что минские договоренности "нужны были только для того, чтобы выиграть время с целью пополнения военных арсеналов украинского режима против Российской Федерации". "Если бы они выполнили минские договоренности, то территориальная целостность Украины была бы обеспечена. Потому что именно в этом была их суть: территориальная целостность восстанавливается при предоставлении особого статуса Донбассу - Луганской и Донецкой народным республикам", - указал глава российского дипведомства.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.