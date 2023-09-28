Глава Якутии отправил в отставку правительство региона

Айсен Николаев заявил о проведении "серьезных изменений" в кабмине республики

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев, вступивший в должность после переизбрания на сентябрьских выборах, отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщили на официальном информационном портале региона.

"Сегодня, 28 сентября, правительство Республики Саха (Якутия) сложило свои полномочия в связи со вступлением в должность главы Якутии Айсена Николаева. <…> Николаев поблагодарил членов правительства за проведенную работу за эти годы", - говорится в сообщении.

Члены правительства после сложения полномочий продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина республики.

Глава Якутии анонсировал, что "в правительстве будут проведены серьезные изменения". "Он отметил, что проведет отдельные встречи с теми членами правительства, которые продолжат работу в составе кабмина, чтобы поставить конкретные задачи на ближайшие годы", - уточнили на портале. Так, одной из главных задач на ближайшие пять лет станет борьба с бедностью.

Выборы главы Якутии прошли с 8 по 10 сентября, явка составила 48,41% (свыше 314 тыс. избирателей). Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 75,77% голосов.