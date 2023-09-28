Лавров заявил, что мысли о возможности победить Россию не делают чести западным дипломатам

По словам главы МИД РФ, киевский режим продолжает действовать и вести себя так, будто это он "заказывает музыку"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мысли западных дипломатов о том, что Россию можно победить, не делают им чести, заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, киевский режим продолжает действовать и вести себя так, как будто это он "заказывает музыку", а весь Запад хором твердит "ни слова об Украине без Украины" и "условия начала переговоров будет определять президент Украины Владимир Зеленский". "В общем, круг замкнулся, это абсолютно тупиковая позиция, и либо она не отражает наличие здравого смысла в головах тех, кто руководит этой войной против России, либо она отражает их непоправимую уверенность в том, что они Россию победят. И то, и другое, конечно, Западу и западным дипломатам и мыслителям никакой чести не делает", - сказал министр.

Ранее Зеленский повторил на заседании СБ ООН свою так называемую формулу мира по урегулированию с Россией, не учитывающую позицию Москвы. Речь идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Выполнение этих условий, по мнению украинского лидера, может стать основанием только для прекращения боевых действий.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.