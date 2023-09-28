В ДНР сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Андреевки

По словам советника главы республики Яна Гагина, произошла детонация боекомплекта

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Ночь прошла продуктивно. У Андреевки наши подразделения уничтожили опорный пункт противника. По данным разведки, там находилось более 10 человек личного состава", - сказал советник.

Он добавил, что в результате прямого попадания на опорном пункте ВСУ произошла детонация боекомплекта.

В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка и уничтожили часть вражеской группировки.