28 сентября, 05:51
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ в районе Андреевки

По словам советника главы республики Яна Гагина, произошла детонация боекомплекта

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Российские силы уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Андреевка на южном фланге Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"Ночь прошла продуктивно. У Андреевки наши подразделения уничтожили опорный пункт противника. По данным разведки, там находилось более 10 человек личного состава", - сказал советник.

Он добавил, что в результате прямого попадания на опорном пункте ВСУ произошла детонация боекомплекта.

В среду глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что ВС РФ пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка и уничтожили часть вражеской группировки. 

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