Лавров заявил, что Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения

Глава МИД РФ с сожалением констатировал, что олимпийское движение "превращается в инструмент политики Запада", в том числе и из-за позиции президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Игры БРИКС задуманы как дополнение, а не противовес олимпийскому движению. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

На вопрос, могут ли в перспективе Игры БРИКС стать некой альтернативой Олимпийским, министр ответил отрицательно. "Нет. Точно так же, как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется, и будет и дальше расширяться, не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению", - указал Лавров.

При этом глава дипведомства с сожалением констатировал, что олимпийское движение "превращается в инструмент политики Запада", в том числе и из-за позиции президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. "Это совершенно очевидно. Так же как Всемирное антидопинговое агентство в свое время было превращено в такой инструмент. И долгие годы пытались подорвать конкурентов из нашей страны на различных международных площадках, грубо злоупотребляя антидопинговыми правилами, обвиняя - беспочвенно, многократно - наших великих спортсменов", - резюмировал он.