Лавров: МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против РФ

Глава МИД РФ указал, что МОК на протяжении долгих лет "проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) использует ситуацию на Украине, чтобы отстранять российских спортсменов от состязаний, грубо нарушая Олимпийскую хартию. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

"МОК уже использует ситуацию вокруг Украины для того, чтобы грубо и прямо нарушать Олимпийскую хартию, - отметил министр. - При этом отстраняя большинство наших спортсменов от состязаний, делая в качестве какого-то огромного позитивного шага исключения для определенных видов спорта, для определенных возрастных групп в нейтральном статусе, без флага, без гимна".

Глава российской дипломатии в этой связи указал, что МОК на протяжении долгих лет "проходил мимо всего, что творил Запад, причем творил за десятки тысяч миль от своих границ". "И все это сходило с рук, - подчеркнул Лавров. - А когда Россия после долгих-долгих лет предупреждений мировому сообществу, что НАТО ведет дело к большой войне, причем прямо создавая военную угрозу на границах РФ, поощряя режим, который откровенно был подготовлен Вашингтоном для сдерживания России и атаки на Россию, то здесь МОК решил проявить свою непонятную принципиальность вопреки его обязанностям в соответствии с Олимпийской хартией".

Министр также обратил внимание на то, что глава МОК Томас Бах, недавно высказавшись "на тему Олимпийской хартии и необходимости избегать ее политизации, заявил, что МОК всячески будет поощрять вовлечение трансгендеров в Олимпийские игры". "То есть в этом смысле они никакой политики не усматривают. Бог им судья", - заключил Лавров.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.