Лавров заявил, что в России никогда не относились негативно к грузинскому народу

Глава МИД РФ указал, что дипломатические отношения с Грузией разрывала не Россия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. В России по-настоящему любят грузинский народ, как и все народы Закавказья, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о возможности восстановления дипотношений между двумя странами в каком-то ближайшем будущем, Лавров указал, что дипломатические отношения разрывала не Россия. "Это была инициатива режима [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, который поднял руку при поощрении США на собственных граждан, на осетин, которых он считал своими гражданами, поднял руку на миротворцев. И когда получил достойный ответ, он стал компенсировать свой полный политический, военный провал антироссийскими действиями", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Мы никогда не относились негативно к грузинскому народу, мы любим грузинский народ по-настоящему, как, собственно, и все народы Закавказья. И в истории России, и в истории Советского Союза, в истории нашего искусства, культуры, науки грузины занимают особое место", - добавил он.

Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. "И когда мы увидели, что нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений, хотя бы в интересах простых людей, которые хотят общаться друг с другом, ездить друг к другу в гости, посещать наши страны в качестве туристов, хотят бизнес вести, в конце концов, который традиционно связывал наши хозяйственные системы, мы договорились с правительством господина [премьер-министра Грузии Ираклия] Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим, поскольку безвизовый режим для российских граждан уже существовал достаточно давно и многие наши граждане им пользовались", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.