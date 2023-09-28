Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции в связи с осквернением памятного камня

Диппредставительство сообщило об обращении с требованием "провести расследование вопиющего инцидента"

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Швеции направило ноту в МИД королевства в связи с актом вандализма в отношении камня, установленного в память о советских военнослужащих в районе Карлсвик муниципалитета Лулео на севере Швеции. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

"Памятный камень советским военнослужащим, установленный в 2015 году посольством совместно с муниципальными властями на месте пересылочного лагеря, через который бывшие советские военнопленные возвращались из Норвегии в СССР, был бесстыдно осквернен сторонниками нацистского киевского режима. Глубоко опечалены, что бандеровцы в Швеции могут спокойно вести себя так же, как под крылом шайки Зеленского, - говорится в сообщении. - Со своей стороны направили соответствующую ноту в МИД Швеции. Потребовали восстановить первоначальный облик памятника, провести расследование данного вопиющего инцидента, найти и наказать виновных и обеспечить безопасность российских и советских воинских захоронений на территории Швеции".

В посольстве не сообщили подробности инцидента, но напомнили, что за подобные действия уголовный кодекс королевства предусматривает возмещение нанесенного ущерба, выплату штрафа или тюремное заключение сроком от шести месяцев до четырех лет. Предположительно, памятник был облит краской.

"Надеемся, что мемориал будет восстановлен в кратчайшие сроки, а нацистам и их пособникам впредь не позволят осуществлять подобные преступления!" - также говорится в сообщении.

Памятный знак советским военнопленным, оказавшимся в немецких лагерях в Швеции в годы Великой Отечественной войны, был открыт 8 мая 2015 года в районе Карлсвик северного города Лулео. "Памяти 24 339 советских солдат и гражданских лиц, находившихся здесь в 1945 году после освобождения из немецкого плена в Норвегии", - написано на нем на шведском языке. "Вечная память и слава!" - добавлено по-русски.

Мемориал построен на средства, выделенные коммуной Лулео и собранные российскими соотечественниками. Инициатива создания памятного места принадлежит русско-шведскому обществу "Спутник".