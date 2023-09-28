В Новосибирской области объявили новый состав правительства

Юрий Петухов назначен первым заместителем губернатора региона

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новый состав правительства сформировали в Новосибирской области на сессии Заксобрания региона. Первым заместителем губернатора области назначен Юрий Петухов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Депутаты утвердили кандидатуру Юрия Петухова на должность первого заместителя губернатора. Также, согласно законодательству, глава региона представил на рассмотрение парламента кандидатуры Виталия Голубенко - на должность министра финансов и налоговой политики, Алексея Колмакова - на должность министра строительства и Анатолия Костылевского - на должность министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Все предложения губернатора были поддержаны депутатами единогласно", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на сессии Заксобрания региона. Как отметили в пресс-службе, члены областного правительства, действующие сейчас в качестве временно исполняющих обязанности после вступления Андрея Травникова в должность, продолжат свою работу после переназначения их главой региона.

"Сегодняшнее согласование говорит только о том, что это сильная команда, работоспособная, профессиональная. Оно говорит о стабильности, о том, что с этими министрами можно и дальше продвигаться вперед для развития нашей Новосибирской области", - приводит пресс-служба слова председателя регионального заксобрания Андрея Шимкива.

Правительство Новосибирской области 15 сентября сложило полномочия после выборов главы региона.

Травников руководит Новосибирской областью с 2017 года. На прошедших 8-10 сентября выборах он набрал 75,72% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от партии КПРФ Роман Яковлев с 10,72%. Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев получил 7,14% голосов, Владислав Плотников от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,34%. Явка на выборах губернатора Новосибирской области составила 31,86%, в выборах приняли участие 695 492 избирателя. Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября.