Рогов сообщил об улучшении позиций сил РФ у Вербового на ореховском направлении

Председатель движения "Мы вместе с Россией" добавил, что на этом направлении подразделения РФ наносили артиллерийские удары по украинским войскам

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Российские силы улучшили свои позиции в районе населенного пункта Вербовое на ореховском направлении, расширив серую зону к западу от села. Об этом ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Западнее Вербового [силам РФ] удалось улучшить позиции, на 300-350 метров сдвинули противника с точки зрения серой зоны, они теперь подходят на это расстояние дальше до наших позиций, чем раньше подходили", - сказал он.

Рогов добавил, что на этом направлении российские подразделения наносили артиллерийские удары по украинским войскам. "Наши хорошо отработали по Степногорску в тот момент, когда туда подтягивались новые резервы ВСУ, по Орехову, по Малым Щербакам и Малой Токмачке. В этих четырех местах накрывали и личный состав противника, и технику с боеприпасами", - сказал собеседник агентства.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября рассказал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов.